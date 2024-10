Tu navegador no soporta el vídeo de HTML5

All’origine dell’iniziativa c’è un’attività interna svoltasi in questi mesi e con protagonisti un gruppo di dipendenti under 36 di Start Romagna, nell’ambito del percorso formativo ‘Customer Centricity e Nudging Lab’ e che nei prossimi mesi esprimerà altre iniziative allineate all’obiettivo generale.

In merito alla campagna di comunicazione, un ciclo di 8 incontri, realizzati in collaborazione con Praxi, ha coinvolto quindici dipendenti disponibili ad impegnarsi per un obiettivo rilevante e strategico per l’Azienda.

“Abbiamo pensato – dicono i protagonisti del lavoro svolto - fosse la modalità più efficace per comunicare ai nostri clienti e migliorarne l’esperienza di viaggio a bordo dei bus. Ci siamo messi al lavoro con una forte motivazione e insieme a professionisti abbiamo portato a termine il lavoro”.

La campagna di comunicazione ‘Il bus è di tutti, prendilo dal verso giusto’ è stata definita a partire dallo studio dei comportamenti a bordo, da cui sono inizialmente scaturite una trentina di idee originali.

Il confronto del lavoro coi vertici aziendali ha dato ulteriore impulso al progetto e la sintesi è stata trovata insieme all’agenzia di comunicazione di Start Romagna, Obliqua.

Sono quindi previsti quattro video il primo dei quali, dal titolo ‘La buona educazione’, è già in diffusione sui canali social di Start Romagna e sui monitor dei bus. Per ognuno è prevalente l’utilizzo di un linguaggio ironico e di una grafica dinamica e colorata, con frasi anche provocatorie che mirano generare una riflessione sui comportamenti da tenere sul bus e non solo.

Viene stimolata l’interazione, con l’invito agli utenti a raccontare la propria esperienza di viaggio tramite Meme per coinvolgere il maggior numero di utenti e a stimolare i loro suggerimenti. Allo stesso modo saranno progressivamente coinvolti gli istituti scolastici.