Cesena, un milione di pasti scolastici grazie alla campagna di Technogym nei fitness club di tutto il mondo

La campagna sociale globale di Technogym “Let’s Move & Donate Food”, svoltasi dal 10 al 27 marzo nei fitness clubs di tutto il mondo, si è conclusa con risultati straordinari. L’iniziativa ha invitato le persone in tutto il mondo a muoversi di più per contribuire alla donazione di pasti scolastici ai bambini in difficoltà attraverso la partnership con il World Food Programme, l’agenzia ONU che si occupa di assistenza alimentare.

Dal 10 al 27 marzo, la campagna “Let’s Move & Donate Food” ha coinvolto la community globale Technogym invitando le persone, attraverso il Technogym Digital Ecosystem, a registrare i propri MOVEs – l’unità di misura del movimento – per contribuire alla donazione di pasti scolastici ai bambini in difficoltà attraverso il World Food Programme. 2.000 MOVEs corrispondevano a un pasto donato e il totale generato dalla community ha raggiunto più di 500.000 pasti. Per premiare l’entusiasmo e la straordinaria partecipazione di operatori di settore ed utenti finali, Technogym ha deciso di raddoppiare il contributo, portando la donazione complessiva a un milione di pasti scolastici.

Il 3 giugno, in occasione della Let’s Move Conference presso il Technogym Village, alla presenza di circa 200 operatori partecipanti provenienti da 21 paesi, Nerio Alessandri ha formalizzato la donazione consegnando un assegno di un milione di pasti scolastici a Richard Wilcox, Direttore delle partnership globali di World Food Programme.

Grazie alla campagna, chiunque ha potuto partecipare e trasformare la propria attività fisica in un impatto sociale concreto. Ogni allenamento ha contribuito alla sfida globale, dimostrando come il movimento possa generare un cambiamento reale per un mondo più sano e inclusivo.