Cesena, torna Tulipandia: oltre 40mila tulipani per disegnare una grande Rosa dei Venti

Da sabato 21 marzo 2026 Tulipandia aspetta nuovamente gli appassionati a Cesena per la fioritura e la raccolta di oltre 40.000 tulipani, presso il podere dell’Istituto Tecnico “Garibaldi Da Vinci”, accessibile da via Romea, proprio davanti alla scuola.

“Gli studenti - si legge in una nota - vi accoglieranno e vi accompagneranno alla scoperta del mondo dei tulipani con più di venti varietà differenti di fiori, facendovi immergere nei disegni da loro ideati. Il parco è aperto a tutti con ingresso libero ed i materiali utili alla raccolta saranno forniti dalla scuola. Sarà possibile accedere tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Nelle domeniche 22 e 29 marzo e 12 aprile si osserverà l’orario dalle ore 10.00 alle ore 16.00; il sabato di Pasqua (il 4 aprile) Tulipandia sarà aperto solo al mattino (sempre con orario 9.00-13.00) mentre il parco resterà chiuso nei festivi del 5 e 6 aprile”.

L’inaugurazione ufficiale con le autorità locali avverrà il giorno sabato 28 marzo alle ore 11.00.

Il progetto, che occupa un appezzamento di circa 3.000 metri quadrati, è frutto del lavoro tecnico e creativo degli studenti dell’indirizzo di Agraria dell’Istituto, coordinati dalla professoressa Francesca Bettedi. L’approccio tecnico ha consentito di massimizzare il risultato estetico del parco (il disegno geometrico creato dai tulipani rappresenta la Rosa dei Venti) mantenendo l’attenzione sulla sostenibilità ambientale e sull’utilizzo di pratiche agronomiche ponderate. Sono infatti stati ridotti al minimo gli interventi e l’utilizzo di materiali plastici, così come si è optato per un sistema di irrigazione che consenta un sensibile risparmio idrico.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il seguente numero (attivo dalle 9.00 alle 13.00, dal lunedì al sabato): 334-7676730