Cesena, rifiuti gettati “con la firma”: “Sarebbe facile scoprire chi li butta”

Spesso non è facile identificare e sanzionare chi abbandona incivilmente rifiuti per strada, e anche per questo la Polizia locale di Cesena sta potenziando il suo “arsenale” di foto-trappole. Altre volte, però, basterebbe poco per individuare chi sporca la città e adottare le misure del caso. Lo fa notare un cittadino, mostrando un’immagine di cartoni gettati per terra (nella foto sopra), tra un cassonetto dei rifiuti e il marciapiede, a pochi metri dalla clinica “Malatesta Novello”. Sopra, come avviene non di rado in casi del genere, ci sono etichette in cui sono indicati nomi e indirizzi dei destinatari dei voluminosi pacchi svuotati e abbandonati. «Non sarebbe difficile intervenire davanti a situazioni di questo tipo - afferma chi si lamenta dell’inerzia - E sarebbe doveroso, perché Paesi incivili possono cercare di diventare civili solo facendo multe a chi non osserva le buone regole dell’educazione e della convivenza civile».