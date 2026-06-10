Cesena, per l’edizione 2026 nasce il “Pan di San Giovanni” VIDEO

Settanta eventi in cinque giorni, spettacoli, musica, sport, cultura e tradizioni popolari: dal 20 al 24 giugno a Cesena torna la Fiera di San Giovanni, pronta a trasformare il centro storico nella grande festa dell’estate romagnola.

L’edizione 2026 si presenta con diverse novità. Per la prima volta i Giardini pubblici entrano nel programma ufficiale della manifestazione ospitando incontri culturali e presentazioni, tra cui quella della content creator cesenate Chiara Giovannini. Debuttano inoltre gli spazi dedicati alle novità del settore automobilistico in piazza della Libertà e i tornei giovanili di basket ai Giardini di Serravalle.

Sul fronte gastronomico arriva il nuovo Pan di San Giovanni, targato Leoni, un grande lievitato ispirato ai sapori dell’estate cesenate (pesca, lavanda e mandorla croccante), insieme a tre gusti di gelato creati da Babbi caffè appositamente per la manifestazione.

Accanto alle novità restano protagoniste le tradizioni che da sempre caratterizzano la fiera, come i mercati, i banchi di fiori e piante, le proposte di street food e soprattutto i riti legati alla notte di San Giovanni, con l’acqua di San Giovanni, le streghe e le suggestive Vie della Magia. Non mancheranno inoltre le celebrazioni religiose dedicate al patrono San Giovanni Battista, con la tradizionale Messa pontificale celebrata dal vescovo Caiazzo il 24 giugno in Cattedrale.

L’inaugurazione della festa di San Giovanni è prevista venerdì 20 giugno alle ore 19 ai Giardini di Serravalle, dando così ufficialmente il via ai cinque giorni di eventi che animeranno il centro cittadino