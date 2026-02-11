Cesena, mille attrezzi di Technogym per i campioni delle Olimpiadi

Dietro le quinte dei Giochi Olimpici invernali, e anche di quelli Paralimpici, in corso di svolgimento, c’è molto di Technogym per consentire agli atleti di prepararsi al meglio. La società cesenate guidata da Nerio Alessandri ha messo un migliaio delle sue innovative attrezzature a disposizione dei circa 3.500 campioni provenienti da oltre 90 Paesi che si stanno sfidando nelle gare che orbitano attorno a Milano-Cortina.

Per Technogym questa è la decima volta quale fornitrice ufficiale ed esclusiva dei Giochi a cinque cerchi e per l’occasione ha provveduto ad allestire 22 punti di allenamento. Una grande vetrina per consolidare la sua fama di azienda al top mondiale tra quelle con la vocazione del wellness.

I Centri principali muniti macchinari Technogym si trovano negli altrettanti Villaggi olimpici e paralimpici, a Milano, Cortuna d’Ampezzo, Predazzo, Livigno, Bormio e Anterselva. Sono stati pensati per rispondere al meglio alle necessità di chi si cimenta in 16 discipline olimpiche e 6 paralimpiche. Oltre a fornire le attrezzature, Technogym si è occupata anche di installarle, operazione che richiede conoscenze sempre più specialistiche visto il sempre più alto contenuto tecnologico, e di garantire l’assistenza.

A proposito di tecnologie avanzate, gli atleti hanno potuto prepararsi, tra le altre cose, con le perle della linea “Biostrength”, che usa l’intelligenza artificiale per ottimizzare gli allenamenti per la forza e dal Technogym Checkup, che misura dati chiavi per valutare salute e performance di chi si allena con i macchinari.