La premessa doverosa da fare è che, come dice il proverbio, “non è bello ciò che è bello ma è bello ciò che piace”. Ma i giudizi estetici espressi in questi giorni dai cittadini di Cesena sugli allestimenti installati in centro per le festività natalizie non sono tutti positivi. In particolare, il grande Babbo Natale sugli sci posizionato nella piazzetta della Barriera ha lasciato perplessi quasi tutti per il viso, che è una sorta di cerchio di cartone piatto in stile naif. Va detto che, come si è visto durante una prova di accensione, una volta illuminato l’effetto migliora notevolmente, ma la faccia stona decisamente.

Contrastanti, anche se più tendenti al pollice giù, i pareri sull’albero di Natale innalzato in piazza Almerici, davanti alla Biblioteca Malatestiana: l’effetto metallico non trasmette allegria, ma anche in questo caso l’accensione delle lucine promette un salto di qualità. Per ora, i commenti ascoltati vanno dal «non male questo albero, un po’ in stile Mutoid» al «ma è una voliera per uccelli?».

Sta mettendo invece tutti d’accordo in positivo l’immancabile presepe in piazza Giovanni Paolo II accanto al duomo, con cambiamenti sostanziali rispetto alle versioni passate. Si è deciso di mettere da subito, e non solo il giorno dell’Epifania, le statue dei tre Re Magi e la scenografia generale ne ha guadagnato. Ma soprattutto l’uso delle palme attorno alla capanna della Natività, invece dei più “laici” abeti, e l’eliminazione di orpelli come le grandi palle viste in anni passati rendono l’atmosfera più gradevole e più simile ai paesaggi della Terra Santa. Un cromatismo “sabbiato” contribuisce a creare questo effetto, più fedele ai luoghi raccontanti nelle sacre scritture.

Intanto, ieri si è provveduto a installare lungo corso Mazzini le scritte luminose con le parole della fata Turchina, interpretata nel film Pinocchio dall’attrice Nicoletta Braschi, che farà da “madrina” all’evento inaugurale del Natale “made in Cesena”. La frase che i passanti leggeranno sopra le loro teste è «dare allegria è la cosa più bella che si possa fare al mondo». A supervisionare il montaggio c’era l’assessore Lorenzo Plumari, che in questi giorni è molto indaffarato a seguire la preparazione della festa di lancio del Natale, con accensione delle luminarie in programma domani.