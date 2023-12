Cesena, la super-ricetta della signora Prisca vale un premio da 3mila euro

Un anno di spesa gratis in buoni spesa per un valore di tremila euro, è il premio assegnato qualche giorno fa alla vincitrice dello storico concorso “Scrivi la tua ricetta – vinci un anno di spesa”, promosso dai supermercati Famila, Famila, Famila Market e Svelto A&O della Romagna e di alcune province delle Marche, insegne gestite da Arca Commerciale appartenente a Gruppo Unicomm. Tra i tanti che hanno mandato le ricette, la fortuna ha voluto premiare Prisca Misirocchi che qualche giorno fa, ha ritirato il grosso assegno con foto di rito, al punto vendita associato Famila Market di Cesena di Via Marzolino di proprietà della famiglia Romagnoli. Tra gli altri concorrenti che hanno mandato le ricette, gli autori dei piatti giudicati migliori sono stati premiati con un week end per due persone durante il quale potranno seguire un corso di cucina con le madrine del concorso Lady Chef Albarosa e la food blogger Azzuchef, mentre le loro preparazioni legate alla tradizione marchigiano-romagnola, come ogni anno, sono diventate le protagoniste del calendario Famila 2024 in distribuzione omaggio in questi giorni nei punti vendita.