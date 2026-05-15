Cesena, la proposta: “cittadinanza onoraria ad Alex Zanardi”

Cittadinanza onoraria ad Alex Zanardi. È la proposta del gruppo consiliare “Cesena siamo noi”.

“La proposta - si legge in una nota - nasce dalla convinzione che la figura di Zanardi rappresenti valori profondamente condivisi dalla comunità cesenate: il coraggio di affrontare le difficoltà, la capacità di rialzarsi dopo ogni ostacolo, il rispetto per lo sport, l’umanità e il messaggio positivo trasmesso in tutti questi anni a milioni di persone. “Alex Zanardi non è soltanto un grande campione sportivo – dichiarano i consiglieri di Cesena Siamo Noi – ma una figura capace di entrare nel cuore delle persone per il suo esempio umano. La sua storia è diventata patrimonio collettivo del Paese: un messaggio di forza, dignità e speranza che supera ogni appartenenza politica”. La proposta è stata presentata con l’auspicio che possa svilupparsi un percorso condiviso all’interno del Consiglio Comunale”.