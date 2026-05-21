Cesena, la “Festa Figarola” torna sabato 4 luglio e lancia il suo inno ufficiale

Sabato 4 luglio 2026, il centro storico di Cesena torna a chiudersi al caos per fare spazio a una dimensione parallela: torna la Festa Figarola. “Un evento che è molto più di una sagra di paese - garantiscono gli organizzatori - ma un autentico esperimento sociale e culturale capace di trasformare il cuore della città in un borgo ruspante, fatto di piadina, Sangiovese e balle di fieno, per vivere la socialità a una velocità diversa”.
Nata nel 2025 con l’ambizione di diventare immediatamente un “classico” del quartiere, la Festa Figarola ha una particolarità unica al mondo: la numerazione delle edizioni è in ordine decrescente. Se l’esordio del 2025 è stato celebrato come la 150ª edizione, quella del 2026 sarà la 149ª. Il traguardo? La “prima edizione” prevista per l’anno 2175. Una vera e propria tradizione lanciata nel futuro.