Cesena, la “Festa Figarola” torna sabato 4 luglio e lancia il suo inno ufficiale

Nata nel 2025 con l’ambizione di diventare immediatamente un “classico” del quartiere, la Festa Figarola ha una particolarità unica al mondo: la numerazione delle edizioni è in ordine decrescente. Se l’esordio del 2025 è stato celebrato come la 150ª edizione, quella del 2026 sarà la 149ª. Il traguardo? La “prima edizione” prevista per l’anno 2175. Una vera e propria tradizione lanciata nel futuro.

Sabato 4 luglio 2026 , il centro storico di Cesena torna a chiudersi al caos per fare spazio a una dimensione parallela: torna la Festa Figarola . “Un evento che è molto più di una sagra di paese - garantiscono gli organizzatori - ma un autentico esperimento sociale e culturale capace di trasformare il cuore della città in un borgo ruspante, fatto di piadina, Sangiovese e balle di fieno, per vivere la socialità a una velocità diversa”.

L’evento prende vita attorno alla “Porta Figarola”, un’antica porta muraria cittadina oggi inesistente. L’idea degli organizzatori è stata quella di evocare la festa come l’apparizione di un evento sempre esistito in una realtà parallela: una dimensione in cui i monumenti storici non sono stati abbattuti per far passare le automobili. “Festa Figarola non è nostalgia” spiegano gli organizzatori, “ma è cura verso emozioni preziose, verso un modo di vivere i nostri luoghi che ne preservi il fascino, il valore e una socialità autenticamente romagnola”.

Per suggellare l’identità dell’evento, è nato un brano destinato a rimanere. Sotto l’egida delle edizioni di Materiali Musicali, organizzatore del Meeting delle Etichette Indipendenti, il cantautore Lorenzo Kruger, storico frontman della rock band Nobraino, e le Emisurela, straordinarie interpreti della musica tradizionale e del folk romagnolo, hanno unito le forze per creare “Festa Figarola”. Non una semplice canzone, non l’ennesima hit del venerdì su Spotify pensata per il consumo rapido e individuale, ma un vero e proprio inno popolare.

Da oggi il brano è su tutte le piattaforme musicali distribuito da Materiali Musicali: https://open.spotify.com/intl-it/track/1csOPhkz3k8aoSA49IrWxZ?si=eNiZVmAcQ1SdD8a49yd4rQ&nd=1&dlsi=b3a65405097747e2

La Festa Figarola è ideata e organizzata da Ex Bar Cristina (galleria d’arte di quartiere nata per dare visibilità agli artisti locali) e Cesena di una Volta (il più grande archivio storico fotografico della città e attivissima community online).