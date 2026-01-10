Cesena, la denuncia: “non fanno la differenziata e buttano tutto nei cespugli, compreso il vibratore”

“Basta con gli incivili che non fanno la differenziata e buttano tutto dietro i cespugli. Hanno buttato pure un vibratore, che francamente non so nemmeno dove possa essere conferito...”. È l’amaro sfogo di un cittadino cesenate alla vista di un sacco di rifiuti buttato dietro i cespugli in zona Madonna delle Rose, sacchetto poi andato distrutto col passare del tempo. E tra i rifiuti è spuntato pure il vibratore con tanto di confezione”. Il sacchetto rotto che tracimava di rifiuti è stato segnalato in via Turchi, tra i cespugli alle spalle dei cassonetti della raccolta differenziata.