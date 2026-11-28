Una carrozza azzurra trainata da due cavalli bretoni, una casa su ruote e un viaggio attraverso l’Europa all’insegna della sostenibilità. Kristen e Pierangelo, coppia francese protagonista di un’avventura fuori dal tempo, sono passati ieri da Cesena, nella zona di Calabrina Nord, attirando la curiosità di chi ha incrociato il loro singolare convoglio lungo via Primo Targhini.

Dal settembre 2019 i due coniugi attraversano il continente a bordo di una bizzarra casa di circa dieci metri quadrati, trainata da Thelma e Volcane, due cavalli bretoni da tiro. Un viaggio che è diventato un manifesto itinerante del turismo lento e del rispetto per l’ambiente. Lui, agronomo e biologo in pensione, lei, ex addetta alle comunicazioni, sono genitori di quattro figli e hanno scelto di abbandonare i ritmi frenetici della vita quotidiana per seguire quelli della natura.

La loro abitazione viaggiante è attrezzata con pannelli solari per produrre elettricità e una stufa a legna per riscaldarsi. A bordo viaggiano anche un cane e tre galline, Caroline, Aurelia e Celine. La velocità è quella dettata dai cavalli: circa cinque chilometri all’ora, per una percorrenza giornaliera di 12-15 chilometri, senza forzare i tempi degli animali. Partiti dal Finistère, in Bretagna, Kristen e Pierangelo hanno attraversato le Alpi e percorso l’Italia fino alla Sicilia, per poi risalire la penisola.