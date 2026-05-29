Cesena, inaugurato il primo Giardino Alzheimer d’Italia VIDEO

È stato inaugurato questa mattina a Cesena il primo Giardino Alzheimer d’Italia. Situato nei giardini pubblici di fianco al teatro Bonci, l’opera rappresenta un insieme di percorsi terapeutici tra piantumazioni e fiori, per accogliere non solo chi soffre della malattia ma tutta la comunità.

«Credo che il Giardino sia un simbolo davvero forte di inclusione, integrazione e di rifiuto della segregazione, nei confronti di tutte le persone nella città si trovano a vivere condizioni di difficoltà che generano bisogni a cui necessariamente si deve trovare una risposta collettiva, perché nessuno può essere lasciato da solo», ha dichiarato il sindaco di Cesena Enzo Lattuca.

Il Giardino Alzheimer ‘Eva Mameli Calvino’ è il primo esempio in Italia di giardino terapeutico dedicato alla malattia di Alzheimer progettato per uno spazio pubblico. Intitolato alla prima botanica e naturalista italiana, Eva Mameli Calvino, il progetto nasce con l’obiettivo di offrire un supporto concreto alle persone affette da demenza e alle loro famiglie, integrando i percorsi di cura con i benefici del contatto diretto con la natura. Ideato e progettato dallo studio Mati di Pistoia, specializzato nella realizzazione di Spazi Verdi terapeutici, il giardino si configura come un vero e proprio hub sociale aperto alla cittadinanza, pensato per promuovere una cultura dell’accoglienza e dell’attenzione verso le fragilità.

Lo spazio è progettato secondo la filosofia della ‘riconnessione con la natura’, sviluppata da Andrea Mati. Tra gli elementi distintivi: un camminamento sinuoso in lapillo vulcanico che consente di muoversi liberamente e in sicurezza, contribuendo a ridurre lo stress; aiuole sensoriali con piante aromatiche, stagionali e autoctone, studiate per stimolare olfatto, tatto e vista e favorire il recupero di ricordi positivi; sedute immerse nel verde e una fontana a ciclo continuo, pensate per favorire uno stato di calma e benessere.

Oltre alla funzione terapeutica, il Giardino Alzheimer sarà anche un laboratorio per la sperimentazione di una “comunità di vicinato” amica della demenza. Nell’ambito del progetto “Un giardino per la memoria”, la Fondazione Maratona Alzheimer ha avviato un percorso educativo che ha coinvolto le scuole dell’infanzia (Mulini e Giardino per l’Infanzia) e la scuola primaria Carducci.