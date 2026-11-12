Cesena, il prete biker don Filippo agli allievi del corso di Polizia Stradale: “La divisa all’inizio mette una distanza, ma la moto unisce”

Don Filippo Cappelli, il prete biker, questa mattina ha incontrato presso il Centro Addestramento della Polizia di Stato di Cesena i frequentatori del 113° corso per l’acquisizione della specializzazione ai servizi di Polizia Stradale, iniziato il 28 settembre, che terminerà il 4 dicembre p.v.

Ben 60 frequentatori hanno superato il difficile esame per il conseguimento della patente di guida ministeriale per lo svolgimento dei servizi motomontati ed è sembrato un buon viatico farli incontrare con don Filippo, da poche settimane parroco di Sant’Egidio a Cesena, vero riferimento nel mondo cattolico per i motociclisti di tutta Italia.

Ordinato nel 2014, don Filippo è entrato in seminario quasi trentenne, dopo una vita arricchita da tanti interessi (tra cui cinema e calcio), studi universitari e il lavoro da giornalista: passioni che ha mantenuto anche indossando l’abito talare. Docente di religione, tra un impegno e l’altro, ha collezionato cinque lauree.

Fondatore del motoclub ‘Duc in altum’, organizza ogni anno un partecipatissimo moto-pellegrinaggio a Roma. Il 4 ottobre 2025 in piazza San Pietro c’era anche, lui insieme a oltre 7mila bikers, al ‘Giubileo dei motociclisti’ organizzato in collaborazione con la Federmoto, dove ha incontrato per la prima volta Papa Leone XIV, a cui ha regalato il suo libro LA FELICITA’ DEL BIKER, sottotitolo “Spiritualità e psicologia sulle due ruote”, nel quale condensa la volontà di fondere la passione per la motocicletta con una riflessione profonda che unisce psicologia, filosofia e spiritualità.

In garage don Filippo ha una Harley Low Rider (la prima moto, regalata dal papà), una Triumph Rocket 3 (il motore di serie più grande al mondo, con una cilindrata di 2.500 c.c.) e una Harley Trike con le due ruote posteriori.

Don Filippo ha ringraziato la Polizia di Stato per il lavoro che svolge al servizio delle comunità ed ha augurato buon lavoro ai neo-motociclisti della Polizia Stradale: “se la divisa può mettere una distanza all’inizio tra il poliziotto ed il cittadino, la moto riesce ad unire, in piena sintonia con il motto della Polizia vicini alla gente”.