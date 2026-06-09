Cesena, Eolo eletto bracco italiano più bello del mondo al “World dog show” VIDEO

Un altro prestigioso riconoscimento per l’allevatore di cani Marcello Salvi di Cesena. Il suo amico a quattro zampe Eolo è stato proclamato campione del mondo nella categoria “Bracchi italiani”. La cerimonia è avvenuta mercoledì scorso alla Fiera di Bologna, durante il “World dog show”, il campionato del mondo per razze canine da esposizione. All’evento, durato cinque giorni, hanno partecipato 31 mila esemplari di cani, di circa 400 razze, provenienti da 80 nazioni diverse.
Oltre all’esposizione, gli animali si sono esibiti anche in altre attività come il “disc dog”, “agility” e prove di ricerca con le forze dell’ordine.
Eolo, già campione europeo nel 2024, si è distinto nell’edizione di quest’anno per la sua bellezza, ma ha anche dimostrato di essere un cane agile e funzionale. «Gli allevatori mirano a crescere cuccioli affascinanti ma anche utili per altri scopi. Il mio obiettivo è cercare di costruire una “bella macchina” che si possa utilizzare anche sul terreno per la caccia - spiega Salvi -. La caratteristica distintiva del Bracco italiano è il trotto allungato, e infatti la valutazione dei giudici prende in considerazione non solo la posa del cane ma anche i suoi movimenti».