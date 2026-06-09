Cesena, Eolo eletto bracco italiano più bello del mondo al “World dog show” VIDEO

Eolo, già campione europeo nel 2024, si è distinto nell’edizione di quest’anno per la sua bellezza, ma ha anche dimostrato di essere un cane agile e funzionale. «Gli allevatori mirano a crescere cuccioli affascinanti ma anche utili per altri scopi. Il mio obiettivo è cercare di costruire una “bella macchina” che si possa utilizzare anche sul terreno per la caccia - spiega Salvi -. La caratteristica distintiva del Bracco italiano è il trotto allungato, e infatti la valutazione dei giudici prende in considerazione non solo la posa del cane ma anche i suoi movimenti».

Oltre all’esposizione, gli animali si sono esibiti anche in altre attività come il “disc dog”, “agility” e prove di ricerca con le forze dell’ordine.

Un altro prestigioso riconoscimento per l’allevatore di cani Marcello Salvi di Cesena. Il suo amico a quattro zampe Eolo è stato proclamato campione del mondo nella categoria “Bracchi italiani”. La cerimonia è avvenuta mercoledì scorso alla Fiera di Bologna, durante il “World dog show” , il campionato del mondo per razze canine da esposizione. All’evento, durato cinque giorni, hanno partecipato 31 mila esemplari di cani, di circa 400 razze, provenienti da 80 nazioni diverse.

Salvi, 58enne e bed manager all’ospedale Bufalini di Cesena, porta avanti la sua passione nel tempo libero: «Il mio allevamento, “ Bracchi dell’Oltresavio” , è una piccola realtà amatoriale, con una produzione di 1-2 cucciolate all’anno di questa razza». Ma la rarità di questi esemplari italiani cattura l’attenzione di acquirenti di paesi esteri, tra cui Russia, Finlandia e Svezia.

Sono varie le motivazioni che hanno spinto il cesenate a iscriversi all’esibizione: «Avendo questi bracchi riconosciuti e di qualità è quasi un obbligo per me partecipare a una competizione così prestigiosa, in particolare quest’anno, visto che il giudice del concorso è il presidente della Società amatori bracco italiano internazionale, il quale ha premiato Eolo tra altri 106 della stessa razza».

Il premio dà valore al lavoro svolto con i fedeli compagni, che comprende anche la preparazione all’evento: «Mi impegno a pulirlo e a curarlo esteticamente. In più devo abituarlo ai viaggi lunghi e agli ambienti affollati. Proprio per questo il mio allenamento più rilevante è portare Eolo a passeggio nel centro di Cesena».