Cesena, ecco l’albero gentile alle Vigne: è alto 4 metri ed è stato realizzato all’uncinetto

Lunedì 8 dicembre, in piazza dei Partigiani, nel quartiere Vigne, è stato inaugurato il primo Albero gentile della comunità, progetto promosso dall’Associazione ‘La Scacchiera di Onnon’ in sinergia con il Quartiere Vigne, giunto quest’anno alla sua quarta edizione. Una festa che ha coinvolto cittadini, istituzioni, associazioni e commercianti, riuniti per celebrare la bellezza dei gesti gentili e della cooperazione. Alla cerimonia hanno preso parte gli assessori ai Quartieri Lorenzo Plumari e ai Servizi per la persona e la famiglia Carmelina Labruzzo, il referente del Quartiere Vigne Massimo Bigi, i negozianti della zona, la presidente de La Scacchiera di Onnon Elisabetta Ciracò e il presidente del Quartiere Vigne, Diego Paglierani.

L’albero, alto 4 metri e realizzato interamente all’uncinetto, è composto da 1.500 mattonelle colorate: un mosaico di mani, storie e creatività che racconta la gentilezza e la solidarietà di un’intera comunità. “La costruzione della struttura dell’albero – ha sottolineato Massimo Bigi – è stata possibile grazie all’amico Ivano e agli amici del quartiere, che hanno garantito sicurezza e stabilità. All’associazione è spettato l’impegno di raccogliere e assemblare le mattonelle all’uncinetto per rivestire l’intera struttura”.

La presidente dell’Associazione La Scacchiera di Onnon, Elisabetta Ciracò, ha raccontato il senso profondo dell’iniziativa: “Per il secondo anno consecutivo il Quartiere Vigne ci ha invitato a collaborare per la Festa del Quartiere, desiderando ripristinare la tradizionale festa natalizia, tanto cara al promotore Luigi Bray. Da luglio a oggi abbiamo lavorato con un solo obiettivo: creare un albero che fosse simbolo di inclusione, cooperazione, amicizia”. Per sei mesi, i partecipanti si sono ritrovati nei parchi cittadini durante l’estate e successivamente presso il Centro Diurno La Meridiana e il Circolo Arci Arcobaleno, intrecciando non solo fili di lana, ma anche storie, legami e nuove amicizie.

Gli assessori Plumari e Labruzzo hanno portato il saluto dell’amministrazione, riconoscendo il valore sociale del progetto e la sua capacità di rafforzare il senso di comunità.

Il progetto proseguirà nei prossimi giorni con nuove tappe: oggi, mercoledì 10 dicembre, si terrà l’allestimento degli alberi davanti al Duomo di Cesena e, nel pomeriggio, in piazza Pertini a Gambettola; giovedì 18 invece festa del Quartiere Vigne. Nel 2026 l’iniziativa continuerà con progetti scolastici, eventi pubblici e nuove installazioni, per mantenere vivo ogni giorno il messaggio: ‘Contagiamoci di Gentilezza’.