Cesena, “ecco il lavoro che fa mio papà”: tutti i bimbi del nido sul bus

È un’iniziativa organizzata dall’Asilo Baby Birba di Gattolino in vista della Festa del Papà quella che ha visto tra i suoi protagonisti anche un autista e un autobus di Start Romagna per una lezione speciale. Nicola Grilli, 42 anni, da 21 alla guida dei mezzi pubblici nel bacino di Cesena, ha una figlia di quasi tre anni che frequenta il Nido a Gattolino (oltre ad un figlio di 7 anni). A lui, come agli altri padri, è stato chiesto di trascorrere del tempo con le bambine e i bambini e di intrattenerli con qualche attività. E così giovedì scorso si è presentato all’asilo con un mezzo da 12 metri di ultima generazione. «Cosa c’è di più spettacolare, per dei giovanissimi, di un mezzo così imponente? – si è domandato Nicola di fronte alla scelta dell’attività da proporre –. Ho chiesto, dunque, a Start Romagna la disponibilità di un autobus e mi è stata accordata». E i bimbi e le bimbe, circa una ventina, ne sono stati entusiasti: «Li ho fatti accomodare al posto guida – racconta -, ho azionato la pedana per disabili spiegandone l’utilizzo. Ho cercato, mettendola sul gioco e facendoli toccare con mano, di spiegare che cos’è il mezzo pubblico e in che cosa consiste il lavoro del conducente. Sono tornato anche io un po’ bambino. Ringrazio le maestre per l’opportunità e Start Romagna per la disponibilità del mezzo». «La passione per la guida – aggiunge – mi è nata mentre frequentavo le superiori. Per recarmi a scuola prendevo il mezzo pubblico e osservavo gli autisti. Non appena ho avuto la possibilità di prendere la patente non ci ho pensato due volte e non me ne sono pentito».