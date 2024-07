Cesena: chiusa la terza edizione della Pontepietra Cup di Calcio a 8

La consueta robusta cornice di pubblico ha caratterizzato due sere fa la finalissima della 3a edizione della “Pontepietra Cup”: competizione di Calcio a 8 ormai diventata un “must have” dell’inizio dell’estate sia per gli atleti che per i tanti appassionati dell’accezione romagnola del calcio.

Sotto al consueta regia di Matteo Venturini, Matteo Pertutti, Riccardo Benvenuti e Gianmarco Zanoli il campo in sintetico della parrocchia di Santa Maria delle Grazie in Ponte Pietra dal 25 di giugno in avanti è tornata ad animarsi con tre gare ogni sera nei gironi eliminatori che sono diventate due nelle fasi finali.

Sedici squadre, oltre 200 atleti con tutto l’arco amatoriale rappresentato dalla Serie D alla Terza Categoria; e gruppi provenienti non solo dal cesenate, ma anche da Cesenatico, Savignano, Cervia e Ravenna. Aggregatisi per “nuclei di amici” che normalmente durante l’anno giocano nelle rispettive squadre federali ma che per questa occasione da tre anni a questa parte si riuniscono per cercare di divertirsi assieme.

Anche in questa terza edizione il livello di competizione è stato davvero molto alto. Dato sia dal grado di allenamento e di tecnica di tutti i partecipanti sia dalla freschezza fisica degli stessi. Mediamente l’età della composizione delle squadre oscilla tra i 18 ed i 25 anni. Non ci sono dunque quasi mai in campo atleti “troppo attempati” o “troppo giovani” e questo garantisce sempre equilibrio e spettacolarità agonistica e “delle giocate”. In tantissimi dunque erano stipati a bordo campo anche due sere fa ed hanno assistito al trionfo del Balboa Team, che ha vinto la resistenza in finalissima del Cuba Fc. Completa il podio il terzo posto della Fc Igno. Tutti possono rivivere aspettando la prossima edizione, le emozioni del torneo grazie alle interviste pre e post partita agli allenatori delle varie squadre, ai capitani e al miglior giocatore della partita, sulla pagina Instagram “torneo_pontepietra”.