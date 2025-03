Cesena, caccia all’identità del “calciatore sacro”: è Schachner o Ceccarelli?

Schachner “santo” è un’ipotesi affascinante, ma pone qualche dubbio storico. Il bomber austriaco, infatti, fu ingaggiato dal Cesena nel luglio 1981 quando l’opera in Duomo era già stata ideata e in fase di realizzazione, come si legge in un’intervista del mese precedente, pubblicata sul Corriere Cesenate, dello scultore Nicola Sebastio in cui racconta come l’allora vescovo Luigi Amaducci gli avesse chiesto di progettare le nuove vetrate, poi fornisce alcune informazioni sulle misure e spiega il loro significato artistico e spirituale, che era quello di rappresentare l’eterno calato nel quotidiano. In questo contesto si inseriva la raffigurazione di un calciatore che però non poteva essere, almeno nel progetto iniziale, il centravanti austriaco il quale non era ancora un atleta del Cesena. I lavori di installazione delle vetrate furono ultimati il 14 novembre 1981 e, in via teorica, si può supporre che ci fosse stato il tempo per apportare modifiche in corso. Ad esempio, con richiamo all’attentato a Giovanni Paolo II di qualche mese prima, erano stati aggiunti tre spruzzi di sangue allo stemma papale. È però difficile immaginare che in ambiente diocesano ci sia stata altrettanta attenzione e sollecitudine, al punto da modificare un’opera sacra in extremis, per un giocatore di calcio arrivato da pochi mesi in città. È vero che Schachner suscitò subito un grande entusiasmo tra la tifoseria, ma in quel momento era fermo a due reti in campionato e non aveva ancora fatto la storia Cavalluccio.