Cesena, “Born in 74 - the 3rd”: al Vidia Club si torna a ballare nel segno dei ricordi e della beneficenza

Curiosità
  • 29 settembre 2026
L’associazione Marvin 74 riaccende le luci del Vidia per la terza edizione
L’associazione Marvin 74 riaccende le luci del Vidia per la terza edizione

Dopo il grande successo delle prime due edizioni, il Vidia Club di Cesena riaccende casse e riflettori per una nuova serata... d’altri tempi. Dopo le feste “Bornin74”, organizzate nel 2024 e 2025 come grande compleanno collettivo per i cinquantenni cesenati, arriva “Born in 74 – the 3rd”, in programma sabato 17 ottobre, a cui sono invitati tutti coloro che hanno voglia di far festa accompagnati dalla migliore musica degli anni ‘90.

Gli organizzatori sono gli stessi dell’evento degli anni passati: gli ex compagni della V Di del liceo scientifico Righi nati nel 1974, ora riuniti in una associazione, Marvin74, che si occupa di iniziative ricreative e culturali per bambini e adulti.

“Abbiamo deciso di riproporre l’evento ‘Bornin74’ per continuare a celebrare la vita ballando e ascoltando buona musica dal vivo – affermano gli organizzatori - ma anche per sostenere con il guadagno della festa varie iniziative promosse dalla nostra associazione, come le borse di studio intitolate a Filippo Prati, un caro amico che non c’è più, e i corsi di robotica coi Lego per i bambini, in partenza in questi giorni”.

Fondamentale anche quest’anno la collaborazione di Libero Cola del Vidia Club, che ha accolto di nuovo con entusiasmo la proposta di ospitare la festa per cinquantenni e dintorni.

Il programma

Il programma si arricchisce anno dopo anno: si parte alle 21.30 con il live del gruppo Lupus in Fabula, a seguire alle 22 il live dei Baby Kiosawa e dalle 22:30 si balla con tre DJ che hanno fatto la storia del Vidia: Luigi Bertaccini, Marco Turci e Matteo ‘Cali’ Calisesi (apertura porte alle 21).

Parte dell’incasso sarà devoluto all’associazione Marvin74, per borse di studio e altri progetti sociali, educativi e didattici.

I biglietti si possono acquistare in prevendita su TicketSms (20 euro + prevendita, https://www.ticketsms.it/it/event/Born-In-74-The-3rd-Cesena-Vidia-Club-17-10-2026) o, se rimangono, direttamente in cassa la sera dell’evento.

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