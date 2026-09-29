Cesena, “Born in 74 - the 3rd”: al Vidia Club si torna a ballare nel segno dei ricordi e della beneficenza

Dopo il grande successo delle prime due edizioni, il Vidia Club di Cesena riaccende casse e riflettori per una nuova serata... d’altri tempi. Dopo le feste “Bornin74”, organizzate nel 2024 e 2025 come grande compleanno collettivo per i cinquantenni cesenati, arriva “Born in 74 – the 3rd”, in programma sabato 17 ottobre, a cui sono invitati tutti coloro che hanno voglia di far festa accompagnati dalla migliore musica degli anni ‘90.

Gli organizzatori sono gli stessi dell’evento degli anni passati: gli ex compagni della V Di del liceo scientifico Righi nati nel 1974, ora riuniti in una associazione, Marvin74, che si occupa di iniziative ricreative e culturali per bambini e adulti.

“Abbiamo deciso di riproporre l’evento ‘Bornin74’ per continuare a celebrare la vita ballando e ascoltando buona musica dal vivo – affermano gli organizzatori - ma anche per sostenere con il guadagno della festa varie iniziative promosse dalla nostra associazione, come le borse di studio intitolate a Filippo Prati, un caro amico che non c’è più, e i corsi di robotica coi Lego per i bambini, in partenza in questi giorni”.

Fondamentale anche quest’anno la collaborazione di Libero Cola del Vidia Club, che ha accolto di nuovo con entusiasmo la proposta di ospitare la festa per cinquantenni e dintorni.