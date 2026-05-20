Cesena, biscia di oltre un metro sul muretto dei giardini in pieno centro

Una tranquilla passeggiata verso i giardini Serravalle si è tramutata per una famiglia residente in centro in un momento di apprensione, a causa di una grossa biscia, impressionante seppure non pericolosa. Giunti in via Mura Federico Comandini, all’altezza della scalinata che porta all’area verde, se la sono trovati davanti agli occhi. Era lunga oltre un metro e stava risalendo il muretto. Una scena inconsueta in pieno centro, in una zona urbanizzata e frequentata. Dopo averla osservata a debita distanza, hanno compreso che si trattava di un biacco, serpente non velenoso e innocuo per l’uomo appartenente alla famiglia dei colubridi. È un rettile diurno, estremamente rapido (può raggiungere la velocità di 11 km/h) e, se disturbato, preferisce scappare. Si nutre di altri rettili, come lucertole e bisce d’acqua, e di piccoli mammiferi, quali topi e ratti. Passato lo spavento iniziale, la famiglia ha proseguito la propria passeggiata. Altri residenti, venuto a sapere dell’avvistamento, sono accorsi, incuriositi, ma il biacco si era già dileguato. Abitanti e frequentatori della zona chiedono all’amministrazione una maggiore cura e controllo dell’area, vista la presenza di abitazioni e l’elevato numero di famiglie e bambini che frequentano il parco.