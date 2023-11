Cesena: al bar ora le consumazioni si pagano anche con i bitcoin

Una pasta ed un caffè pagati con un click. Ma non si tratta di una delle applicazioni che permettono di scambiare euro dal proprio conto a quello del negozio destinatario dei soldi. Da questi giorni infatti in un esercizio commerciale cesenate le consumazioni si possono pagare anche con bitcoin: la criptovaluta, legata ad un sistema di pagamento valutario internazionale, creata nel 2009 da un anonimo inventore.

«Abbiamo fatto questo passo perché il futuro è ormai dietro l’angolo ed abbiamo pensato fosse giusto iniziare ad adeguarsi».

A parlarne è Daniele Lucchi, il titolare del Biancopaco Corner bar di via Cesare Battisti, che in questi giorni ha avviato un nuovo servizio a disposizione dei clienti.

Oltre ai contanti, alle carte ed alle più comuni applicazioni di scambio di denaro, adesso chi approccia al bancone ed alla cassa del Biancopaco, se vuole può pagare anche in bitcoin.

«Il tutto per il momento passa da un’applicazione del mio smartphone, che ho scelto tra quelle che potevano essere più agevoli per operare all’interno di un esercizio di somministrazione come il mio. Tramite Btc Pay Service riesco ad accettare pagamenti in bitcoin facilmente, gestibili anche per piccole cifre. Non ha costi di commissione particolari e soprattutto non pesa dal punto di vista burocratico come altri tipi di applicazioni grazie alle quali si possono già muovere cifre maggiori rispetto a quelle che un cliente può spendere all’interno di un bar».

Prima di partire per questa nuova avventura digitale, Daniele Lucchi naturalmente ha dovuto pensare proprio a tutto.

«Sì perché questo tipo di pagamento non può “cadere nel vuoto” senza tracce, uscendo dalle tasche dei clienti ed entrando dentro ad un esercizio commerciale senza che ne resti traccia. La rendicontazione di tutto, sempre tramite applicativi, finisce agilmente nelle mani del mio commercialista ed è allo steso tempo naturalmente fruibile anche per eventuali controlli che dovessero servire agli organi competenti. A quanto so siamo i primi a Cesena ad aver fatto un passo di questo tipo verso i bitcoin. Ma sembrava ormai giunto il tempo per iniziare a ragionare su queste tipologie di pagamento e sulle cripto valute. Che a mio modo di vedere in un futuro non lontano prenderanno sempre maggior piede creando delle tipologie di servizi che per ora possiamo solo teorizzare».