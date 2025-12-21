Cesena, a Natale lo storico parrucchiere diventa Willy Wonka

Look molto speciale per Natale per tutto lo staff di Roberto Foschi parrucchieri, a Cesena. Fino alla vigilia, lo storico vulcano di idee ha inventato un look in stile “Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato”, per lui e per tutta la sua squadra che lavora a suo fianco per accogliere i clienti. Un lungo lavoro iniziato da agosto tra ricerche on line e geniali creazioni con le stampanti in 3D. Lo staff ha realizzato anche le celebri barrette di cioccolato in 60 versioni, di cui 10 con i proverbiali Golden ticket di Willy Wonka. Un lavoro di squadra creativo e colorato per un Natale originalissimo.