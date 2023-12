Cesena a Bake Off Italia tifa per il 25enne Tommaso. Il sindaco: “La città è con te, in bocca al lupo”

Ha 25 anni, viene da Cesena, è un collaboratore universitario, ed è tra i finalisti di Bake Off Italia 11, il talent show più dolce della televisione che va in onda su Real Time e che ospita ogni anno aspiranti pasticceri. Tra loro, in questa undicesima edizione c’è anche Tommaso Cavalieri che, di puntata in puntata, è stato sostenuto dalla sua famiglia e dal calore di quanti tifano per lui da tutta Italia e da Cesena, portata nella competizione con dolci ispirati all’amata Romagna come la torta sette veli squacquerone e pesche bianche o la ugly cake con dedica in romagnolo “tin bòta”. I suoi dolci si possono vedere sui profili Instagram @tommaso_bakeoff11 e @dopposbakery. “Auguriamo a Tommaso – commenta il sindaco Enzo Lattuca – di raggiungere i risultati sperati nell’ambito di questa amichevole competizione televisiva e di portare avanti questa sua passione tra i fornelli e l’arte della pasticceria. Siamo felici di averlo supportato dall’inizio di questo percorso e continueremo a farlo. Cesena è al tuo fianco. In bocca al lupo”.

Tommaso ha studiato giapponese, sua grande passione sin dalle elementari, e ora lavora come stagista nella sua università. È un ragazzo solare, allegro e attivo, ama fare l’uncinetto, vogare in stile veneziano, i giochi da tavolo, i fumetti, suonare il pianoforte ma soprattutto la pasticceria. Proprio questa passione lo ha portato in tv dove, al fianco di altri concorrenti, è alle prese con i fornelli.