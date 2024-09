“Cercasi vincitore di 10mila euro al Superenalotto”: tre casi a Cesena, Alfonsine e Riccione

Dal 25 al 29 giugno scorsi, con l’iniziativa speciale “Un’estate a mille” di Superenalotto Superstar, sono stati assegnati mille premi garantiti da 10 mila euro ciascuno, nell’arco di quattro concorsi consecutivi. Tanti italiani hanno partecipato, giocando sia nei punti vendita che online, su app e siti di gioco autorizzati, ma tre vincite in Emilia Romagna non sono state ancora riscosse. Una, col codice 1935ABO1010116, riguarda Cesena e la scadenza entro cui va rivendicata è vicina: il 25 settembre.

Altri due casi ad Alfonsine e Riccione. Il primo, estratto nella tabaccheria edicola al civico 127 di via Bastia ad Alfonsine, riporta il codice 7156BBO100043 (estrazione n.100 di martedì 25 giugno) e la scadenza per il ritiro è il 23 settembre. La schedina vincente di Riccione, riporta il codice 9287ABO1020107 (estrazione n.102 di venerdì 28 giugno) e la scadenza per il ritiro è il 26 settembre.