Si nasconde ancora il “6” nell’estrazione di SuperEnalotto del concorso numero 188 di martedì 24 novembre, con il Jackpot che arriva a 59 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera, giovedì 26 novembre. È festa però per un giocatore o una giocatrice che ha centrato un punto 5 da 163.647,11 euro. La giocata vincente è stata realizzata a Cattolica presso il punto di vendita Sisal Bacco e Tabacco di Dini Paolo in Via Francesco Petrarca, 25. La combinazione vincente è stata: 19 – 25 – 28 – 45 – 50 – 74 – J 62 – SS 30.