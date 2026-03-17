Casalfiumanese, pronti 16 quintali di ravioli per la sagra

È partito il conto alla rovescia per l’edizione numero 101 della Sagra del raviolo in programma nel prossimo fine settimana, il 21 e 22 marzo. Una lunga storia che risale al 1876 in occasione della Fiera del Bestiame di San Giuseppe poi trasformata in vera e propria sagra nel 1925 su disposizione dell’allora podestà Federico Alessandretti. A organizzare sono sempre la Pro loco di Casalfiumanese e il Comune insieme alla comunità intera che quest’anno ha prodotto ben 16 quintali di biscotti dolci ripieni di mostarda da lanciare dalla torre comunale. Una fase preparatoria che inizia settimane prima e coinvolge gran parte dei casalesi, dai più anziani ai bambini, un autentico baluardo per la salvaguardia di quel patrimonio umano e culturale tramandato di generazione in generazione da oltre un secolo.

In programma ci sono quest’anno due mostre specializzate allestite nel teatro comunale e aperte al pubblico dalle 9 del 22 marzo: una carrellata fotografica dei momenti salienti del passato dal titolo “E’ raviòl - La sagra e la sua gente” e l’esposizione di oggetti in ferro battuto “Dolcezze di ferro” creati dall’artista Alvaro Ricci Lucchi. Sono poi disponibili per la vendita, agli stand della festa, le copie del libro ‘100 anni di Sagra del Raviolo’ che ripercorre la storia della manifestazione tra foto, aneddoti e curiosità.

Diventata da qualche anno un punto fermo del programma della Sagra del raviolo, torna anche la “Notte prima del raviolo” sabato 21 marzo a partire dalle 18.30 tra le vie del centro di Casalfiumanese. Stand gastronomico con tante specialità tipiche da gustare, anche con opzione gluten free, e dj-set fino a notte fonda con Max Vasselli, Elia Poggi, InarteDuma e Prince Voice che trasformeranno Piazza Cavalli in una vera e propria discoteca a cielo aperto.

Il clou sarà domenica 22 marzo fin dalle prime ore del mattino con la partenza della quarta edizione del Raviolo Trail. Un appuntamento competitivo da 16 chilometri per atleti esperti fra i calanchi, abbinato ad una piacevole camminata ludico-motoria di una decina di chilometri adatta a tutti. La giornata proseguirà poi tra le bancarelle del mercato ambulante, le giostre e tante prelibatezze distribuite negli stand della sagra dove sarà possibile acquistare anche l’immancabile piatto artistico realizzato dalla Coop Ceramica di Imola. All’ora di pranzo, invece, tappa di gusto obbligata allo stand gastronomico della Pro Loco di Casalfiumanese in Piazzetta della Solidarietà. Dalle 15, musica e spettacolo con Max Vasselli e Laura Padovani poi l’atteso show dell’Orchestra Casadei ad anticipare l’attesissimo lancio dei ravioli dolci delle 16 dalla torre civica di Piazza Cavalli ed i lanci per i più piccoli di ravioli ripieni di Nutella. E sulla torre quest’anno ci sarà anche una nuova e giovane lanciatrice.