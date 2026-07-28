“Cambiare vita e vivere a Rocca San Casciano”: menzione d’onore in Sicilia per il film di Zito

Non si ferma il percorso cinematografico di “Cambio Vita”: il mediometraggio ambientato a Rocca San Casciano, che sta facendo scoprire la realtà dei piccoli borghi a tutta l’Italia, conquista la Menzione d’onore al Sicilian Film Award. Il premio si aggiunge alla precedente selezione ufficiale ottenuta dalla pellicola al festival The Night of Shorts, confermando la crescita del progetto all’interno del circuito del cinema indipendente. «Il successo che stiamo riscontrando - commenta orgoglioso, il regista Ettore Zito - dimostra che la storia di Rocca San Casciano non è una realtà isolata, ma un modello del tutto esportabile».