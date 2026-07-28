“Cambiare vita e vivere a Rocca San Casciano”: menzione d’onore in Sicilia per il film di Zito

Non si ferma il percorso cinematografico di “Cambio Vita”: il mediometraggio ambientato a Rocca San Casciano, che sta facendo scoprire la realtà dei piccoli borghi a tutta l’Italia, conquista la Menzione d’onore al Sicilian Film Award. Il premio si aggiunge alla precedente selezione ufficiale ottenuta dalla pellicola al festival The Night of Shorts, confermando la crescita del progetto all’interno del circuito del cinema indipendente. «Il successo che stiamo riscontrando - commenta orgoglioso, il regista Ettore Zito - dimostra che la storia di Rocca San Casciano non è una realtà isolata, ma un modello del tutto esportabile».

Il film, incentrato sul progetto di ripopolamento del paese avviato qualche anno fa, racconta il viaggio emotivo e pratico di una famiglia di città, travolta dai ritmi frenetici e dallo stress della vita moderna. Decidendo di aderire al progetto “Cambia Vita”, si trasferiscono per una settimana di prova nel borgo di Rocca San Casciano. Zito descrive così l’intento dell’opera: «Nelle grandi città siamo sempre tutti di corsa. Questo progetto ti insegna a rallentare, a guardarti intorno e a riscoprire il valore di dedicarsi a se stessi, agli altri e persino la bellezza del dolce far niente».

La pellicola mette in forte contrasto l’isolamento della metropoli con il senso di comunità e i ritmi più lenti del paese, raccontando attraverso la macchina da presa il desiderio di rigenerazione personale e mostrando come l’accoglienza del territorio possa salvare i piccoli paesi italiani. Al centro della narrazione del regista Zito, c’è il valore del tempo: «Nel film ho voluto esplorare l’aspetto valoriale del vivere in un paese come Rocca San Casciano. Tra questi valori, il più importante è il tempo: nei piccoli borghi il tempo torna a essere un valore tangibile. Significa imparare a rallentare, avere tempo per se stessi, per gli altri e per le proprie passioni».