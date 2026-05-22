“Buon gioco a tutti”: al Play di Bologna un week-end dedicato ai giochi da tavolo VIDEO

Andrea Ligabue è il direttore artistico del “Play” di Bologna e pregusta un nuovo week-end di successo per la fiera dedicata ai giochi da tavolo e ai giochi di ruolo: “Abbiamo centinaia di nuovi titoli, con un intero padiglione dedicato al rapporto tra gioco e storia, compreso l’assedio al castello di Gradara. In più abbiamo offerte di giochi per bambini dai 4 anni in su. Il nostro festival conferma le sue eccellenze e si rinnova continuamente, con autrici e autori che si metteranno in gioco con il pubblico”. I bambini fino a 10 anni entrano gratis e buon gioco a tutti.