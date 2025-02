Bucano una ruota dell’auto e cercano di rubarne una uguale: quattro 18enni nei guai

Si è conclusa in Questura, dove sono stati denunciati per tentato furto aggravato in concorso, la serata di divertimento di quattro incensurati di Reggio Emilia da poco 18enni. A rovinare il tutto, un piccolo incidente stradale che ha danneggiato una ruota dell’auto dei giovani, che non si sono però persi d’animo. Per riparare la loro macchina, hanno infatti deciso di cercarne una uguale e di rubare uno pneumatico da sostituire al proprio. Il tentativo ha però attirato le attenzioni del proprietario dell’auto che ha dato l’allarme e messo in fuga gli aspiranti ladri. I quattro sono poi stati rintracciati poco dopo dalla Polizia.