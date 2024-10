Bologna, sì al referendum consultivo contro la città a 30 all’ora

BOLOGNA. Si farà il referendum contro la Città 30 voluta a Bologna dal sindaco Matteo Lepore. I partiti di centrodestra promotori della consultazione popolare (Fdi, Fi, Lega, Bologna ci Piace e Al Centro Bologna) annunciano di aver ricevuto oggi dal comitato dei garanti del Comune di Bologna la comunicazione di ammissibilità del quesito referendario proposto dal comitato No “Città 30”. «Procederemo quanto prima alla vidimazione dei moduli da far firmare per poi precedere con la raccolta delle firme necessarie», fanno sapere le realtà di opposizione che si battono contro il limite generalizzato a 30 all’ora in buona parte delle strade urbane.