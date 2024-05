Bologna. Aeroporto chiuso per un falso allarme sicurezza: il nuovo macchinario scambia un oggetto innocuo per una pistola

BOLOGNA. L’aeroporto di Bologna è stato chiuso oggi pomeriggio per due ore per un errore tecnico che ha provocato un falso allarme sicurezza. Alcuni voli sono stati dirottati su destinazioni alternative e altri sono slittati causando non pochi problemi ai passeggeri e agli operatori. All’origine del falso allarme ci sarebbe una cattiva lettura da parte di un nuovo macchinario che avrebbe visto la presenza di una pistola in un bagaglio mentre invece si trattava di un oggetto innocuo.

In base a quanto comunicato dalla Questura sono stati cancellati nove voli e 11 sono stati dirottati su altri scali nazionali mentre 18 hanno subito ritardi nelle partenze di un paio di ore. In totale quindi sono rimasti coinvolti dai disagi i passeggeri di 38 aerei.

In questo periodo l’aeroporto Marconi sta riqualificando l’area sicurezza e controllo passaporti con l’installazione di nuovi macchinari che consentono di non togliere liquidi dai bagagli. Per questo motivo viene chiesto agli utenti di presentarsi all’imbarco con tre ore di anticipo.