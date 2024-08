“Bob Sinclair, vieni a divertirti con noi a Marina di Ravenna”: i ragazzi del “Ballo Scalza” vogliono consolare il dj deluso dai giovani schiavi dello smartphone

Anche i ragazzi del “Ballo Scalza”, il tradizionale appuntamento del venerdì sera al bagno Lucciola di Marina di Ravenna, non sono rimasti in silenzio di fronte al recente sfogo del grande dj Bob Sinclair (“i ragazzi in discoteca stanno tutti fermi e guardano il cellulare”) riportato nei giorni scorsi dalla stampa internazionale.

Scherzosamente, i componenti dell’ABC Group (da vent’anni organizzatori dell’evento a Marina) si son resi disponibili a sanare la comprensibile frustrazione del noto dj d’oltralpe che, a seguito delle sue ultime performance, ha diffuso tramite i suoi social un inequivocabile video appello durante il quale si è lamentato della malsana abitudine a riprendere la performance piuttosto che vivere il momento stesso. Durante le sue esibizioni, infatti, il pubblico è stato più impegnato a riprendere l’evento tramite smartphone piuttosto che prenderne parte attivamente.

“Non possiamo che essere d’accordo con Bob - dicono i creatori del Ballo Scalza - nella speranza che questa abitudine, figlia dei tempi in cui viviamo, lasci spazio alla vecchia e sana voglia di divertirsi: che al Ballo Scalza, anche dopo 20 anni, pare non sia ancora esaurita”.

Per confermare questa volontà di ballare e divertirsi, domani sera, venerdì 23 agosto, nel corse della serata animata dal dj Luca Cassani e dal vj Danny Pee, verrà realizzato un video per promuovere il “sano” divertimento, che - diffuso poi tramite Instagram - diventerà un messaggio di solidarietà a Sinclair e un invito ufficiale al dj francese a venire a divertirsi e partecipare al Ballo scalza.