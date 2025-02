Bici elettrica modificata per andare a 40 km all’ora: sanzione da mille euro

BOLOGNA. Truccava biciclette elettriche in modo che potessero raggiungere velocità elevate. E come se non bastasse, l’attività di cui è titolare, un negozio del centro storico specializzato in vendita e riparazione di biciclette, «ha presentato irregolarità molto gravi», tra cui la presenza di «due dipendenti non in regola». Per questo, fa sapere il Comune di Bologna, lo stesso titolare si è visto comminare sanzioni per un totale di 6.000 euro dagli agenti dei reparti Moto, Santo Stefano e Commerciale della Polizia locale, ed è stato anche segnalato al ministero del Lavoro e denunciato alla Procura per l’impiego di lavoratori stranieri irregolari. I provvedimenti in questione sono il risultato di un controllo svolto ieri pomeriggio nel negozio, su cui si era concentrata l’attenzione dei vigili a seguito di «informazioni raccolte dopo un precedente intervento su biciclette elettriche modificate, che permettevano di raggiungere velocità non consentite dalla legge». Una volta entrati nell’esercizio, infatti, gli agenti «hanno scovato una bicicletta modificata in grado di toccare la velocità di circa 40 chilometri orari». Il titolare «è stato subito sanzionato per un importo di 1.000 euro, ma i suoi guai non si sono di certo conclusi perché anche l’attività commerciale ha presentato irregolarità molto gravi, a partire dall’attività abusiva, sanzionata con un verbale da 5.000 euro», per finire con la scoperta che, sul posto, erano presenti due dipendenti non in regola.