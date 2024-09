Bellaria, “per questa estate si chiude: domenica cento pizze gratis”: il gran finale del ristorante Alice

Una pizza in regalo per cento bellariesi. E’ l’originale pensiero di commiato che i titolari del ristorante “Alice” di via Alfonso Pinzon hanno preparato per domenica 29 settembre in occasione dell’ultima giornata di lavoro estiva dello storico locale sul lungomare. “Volevamo ringraziare la comunità di Bellaria che, in questi mesi, ci ha dimostrato tanto affetto - spiegano Enrico e Nicola - e quindi abbiamo pensato ad un souvenir di fine estate, offrendo una pizza ai primi cento cittadini di Bellaria che prenoteranno il tavolo per la cena di domenica (Info 353 4538194). Anche il coperto sarà a carico nostro, chi verrà a trovarci pagherà esclusivamente il bere”.

L’iniziativa del ristorante Alice, come precisano i titolari, non ha alcuna finalità promozionale. L’obiettivo è solo dire “grazie” a chi, in questi mesi, ha fatto visita al locale per una cena completa ma anche per un semplice caffè: “Questa insegna - aggiungono Nicola ed Enrico - è da sempre legata a doppio filo alla storia di questa comunità perché, prima come discoteca Maxim e poi come ristorante-pizzeria Alice, tra queste quattro mura tanti bellariesi si sono conosciuti, fidanzati e persino sposati. Quando si parla di ‘luoghi familiari’ il ristorante Alice occupa un posto importante nel cuore di questa gente, ecco perché, nel giorno dell’arrivederci, abbiamo sentito il dovere di ringraziare tutti i bellariesi con un regalo sentito e non banale”.

Nei prossimi mesi, dunque, il lavoro di Enrico e Nicola si concentrerà esclusivamente sul ristorante “Bell’Aria” sempre sul lungomare Pinzon, mentre l’insegna di “Alice” tornerà ad accendersi in occasione delle prossime festività di Natale.