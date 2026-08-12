Bellaria Igea Marina, il sindaco austriaco di Anthering fedelissimo della Riviera

Un legame che va oltre la semplice vacanza e si trasforma in un bellissimo esempio di amicizia e turismo fuori stagione. Nei giorni scorsi, il sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti, ha incontrato il suo collega austriaco Alois Mühlbacher, primo cittadino di Anthering, caratteristica cittadina alle porte di Salisburgo.

Mühlbacher è da anni un vero “fedelissimo” della costa romagnola, dove ama trascorrere le vacanze insieme a diversi concittadini, facendo sempre tappa al suo punto di riferimento storico, l’Hotel Boston. La sua presenza, assidua anche durante i mesi autunnali, rappresenta un modello virtuoso di destagionalizzazione e dimostra l’attrattività del territorio oltre i tradizionali mesi estivi. L’incontro tra i due primi cittadini ha così suggellato una storia di ospitalità e affetto reciproco che continua a unire la comunità romagnola a quella austriaca.