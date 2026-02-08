Bellaria-Igea Marina, arriva il servizio di sicurezza a cavallo

BELLARIA-IGEA MARINA. In occasione del 70° anniversario dalla nascita del Comune di Bellaria Igea Marina e in concomitanza con la festa di Sant’Apollonia, sabato 7 febbraio è stato presentato ufficialmente il nuovo servizio di sicurezza a cavallo dell’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria di Rimini, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale.

L’iniziativa, dedicata alla sicurezza, al presidio del territorio e alla prevenzione, prevede l’impiego di una squadra ippomontata composta da poliziotti in quiescenza, che opereranno con funzioni di monitoraggio e osservazione, segnalando eventuali criticità alla centrale operativa della Polizia Locale.

Il servizio sarà attivo prevalentemente nel centro cittadino e nelle aree verdi, con particolare attenzione ai parchi pubblici, luoghi di grande affluenza per residenti e turisti.

L’obiettivo è rafforzare la sicurezza urbana attraverso una presenza visibile, capillare e di prossimità.

«Si tratta di un presidio attento e diffuso, soprattutto nelle aree più sensibili della città. L’impiego dei cavalli consente di raggiungere zone non accessibili ai mezzi tradizionali, garantendo un controllo più efficace del territorio», ha dichiarato Italo Piscitelli, presidente dell’A.N.P.Pe., affiancato dal vicepresidente bellariese Mangieri.