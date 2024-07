“Andiamo al mare e proviamo questo hotel a Viserbella”: da 42 anni di fila non lo ha più mollato

E’ venuto a Rimini per la prima volta da bambino con i suoi genitori, quando aveva appena 4 anni. Oggi ne ha 46 e ancora soggiorna, anno dopo anno, all’hotel Alsen di Viserbella. E il signor Thomas Legrenzi da Verona che con la sua famiglia da 42 anni è ospite affezionato a Rimini nord. Padre di 4 figli, di anno in anno la famiglia si allarga e ora porta in vacanza anche il fidanzato della figlia più grande, ormai 22enne.

Una storia d’amore lunga ben 3 generazioni. Ad unirsi ai festeggiamenti all’hotel di Viserbella tradizionalmente gestito dalla famiglia Sapori, anche l’amministrazione comunale che ha portato il proprio saluto e ringraziamento con la consegna dell’attestato di ospiti amici della città da parte dell’assessore alle Attività Economiche Juri Magrini.