“Andiamo a Rimini a raccogliere rifiuti”: la gita speciale degli studenti di Carpi

“Quando educazione civica è uguale a rispetto per l’ambiente”. Può sintetizzarsi così, con un titolo chiaro e dal sensibile, argomento, la giornata di 18 studenti di Carpi che sono scesi in Romagna. Lunedì scorso, infatti, 18 ragazzi dell’Istituto Iti Leonardo Da Vinci di Carpi, sono scesi a Rimini nell’ambito di un progetto di educazione civica incentrato sulla raccolta dei rifiuti in mare. Partiti di buon ora dalla cittadina emiliana, i liceali sono stati divisi in tre gruppi di lavoro e hanno effettuato una raccolta di rifiuti in acqua e in terra, dall’invaso del Marecchia sotto il ponte di Tiberio (accompagnati da catamarano Marinando e Vela 21), lungo il canale a piedi e sulla superficie dell’acqua fino l’imboccatura della Darsena sotto la supervisione di Fenice due volontari soccorso in mare che hanno poi preparato il pranzo per tutti. I rifiuti raccolti sono stati poi divisi per tipologia e un esperto di Legambiente ha spiegato ai ragazzi come e da dove i rifiuti arrivano in mare.