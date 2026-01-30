Allenamento al freddo: la pratica giapponese arriva a Premilcuore

La pratica giapponese dell’allenamento a freddo arriva a Premilcuore con il Winter Camp in programma domani e domenica, con ritrovo all’agriturismo “Ridolla” e la partecipazione di Andrea Toselli, 5° Dan Zendokai (arte marziale sul karate giapponese) e Fabio Palella, 3° Dan Kickboxing ed allenatore di full-contact.

Stefano Conte principale organizzatore dell’evento spiega: «Kan, che significa freddo, e Geiko, allenamento, compongono la parola di questa pratica che ha lo scopo di sviluppare resistenza mentale e spirituale, superare i propri limiti e affinare la sensibilità all’ambiente fuori dalla comfort zone. Inizia dai riti ascetici shintoisti e buddisti. Si parte sabato con Kangeiko, stage di arti marziali da combattimento inteso non come violenza ma gestione di sè. Offriremo nelle due giornate un percorso che affronta il tema della respirazione come esercizio di recupero e detensione personale e gestirsi efficacemente fuori dalla comfort zone, nel bosco, nel fiume ma anche come strumento di preparazione alla meditazione».

L’avvicinamento all’ambiente naturale segue i principi del Bagno nella foresta (Shinrin-yoku) per ricevere i benefici rigenerandosi in un comportamento rispettoso della natura ma - avvertono gli organizzatori - «avendo ben cura della gestione e relazione con l’altro».

Lo stage che è aperto non solo ai praticanti delle arti da combattimento inizierà domani alle 10.30 nella palestra delle scuole alla presenza delle autorità, cittadinanza e degli sponsor della due giorni che ha il patrocinio del Comune ed il contributo di Pro Loco, ConTe srls, Kuzuri Team Ravenna e Agriturismo Ridolla.