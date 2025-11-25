All’aeroporto di Fiumicino la piadina si sposa all’arancia rossa

Dopo essere stata nello spazio con Samantha Cristoforetti più di dieci anni fa, la Piadina Romagnola IGP non poteva che essere presente in un aeroporto internazionale. Lo fa per due giorni (lunedì 24 e martedì 25 novembre) nella lounge ITA Airways all’Aeroporto di Fiumicino a Roma nell’ambito dell’iniziativa “Viaggio nelle eccellenze - Un assaggio di Italia”, dedicata alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari italiane a Indicazione Geografica, a supporto della candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità UNESCO. Un viaggio promosso da ITA Airways in collaborazione con Origin Italia (Associazione Italiana dei Consorzi delle Indicazioni Geografiche), Fondazione Qualivita e Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF). Oltre 40 i Consorzi di Tutela coinvolti, che si alternano nelle lounge di ITA Airways di Roma Fiumicino e Milano Linate nei mesi di novembre e dicembre.

Nel corso dei due giorni il prodotto simbolo della Romagna viene raccontato e fatto degustare ai passeggeri in viaggio, che possono così vivere un’esperienza sensoriale immersiva e informativa, toccando con mano il legame tra qualità certificata, territorio e tradizione. Un’esperienza a tutto tondo, a cura del Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola IGP che spiega ai viaggiatori l’importanza di scegliere il prodotto certificato, garanzia di autenticità e provenienza.

Coprotagonista insieme al Consorzio di Promozione e Tutela della Piadina Romagnola IGP è, per l’occasione, il Consorzio di Tutela dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP in una degustazione che ha conquistato gli ospiti della lounge grazie all’abbinamento insolito tra Piadina Romagnola IGP e marmellata di Arancia Rossa di Sicilia IGP.

Tutto questo in un evento dai grandi numeri che ha visto duemila assaggi di Piadina Romagnola IGP offerti ai viaggiatori in transito nella lounge di Fiumicino: ognuno di loro, nel viaggio, si è portato anche un “morso” di Romagna.