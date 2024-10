Alessandro Borghese e il feeling con la Romagna: da “4 Ristoranti” alla MotoGp a Misano

Il mondo culinario e la Romagna da parecchio tempo girano a braccetto. A mantenere vivo questo connubio negli anni ci hanno pensato anche chef illustri del panorama italiano e internazionale, in primis valorizzando e rinnovando i piatti della tradizione illustrando allo stesso tempo il nostro territorio.

Tra quelli che hanno saputo esaltare al meglio la Romagna, anche al di fuori dell’ambito culinario spicca il nome di Alessandro Borghese, rinomato chef di fama internazionale e celebre volto televisivo nelle trasmissioni “4 Ristoranti” e “Cuochi d’Italia”. Il figlio di Barbara Bouchet, da una decina d’anni a questa parte, ha rafforzato il proprio legame con la Romagna, un po’ come il prosciutto e la piadina, recandosi spesso per diverse iniziative nella “terra del sorriso”.

4 Ristoranti

Una vetrina di grande spessore sugli schermi di tutta Italia non solo per i ristoranti in gara, ma anche per i comuni attraversati ritratti con immagini inedite. Borghese all’interno del van a vetri oscurati, ha attraversato la Romagna in lungo e in largo, accolto dai ristoratori per decretare il miglior ristorante in base ai criteri di puntata. Nel 2015 è partito dalla Riviera, per decretare il “Miglior ristorante di Casa della Riviera Romagnola, vincitore il Kiosquito 46 di Riccione.

Nel 2020, la kermesse di 4 Ristoranti è tornata nuovamente lungo la costa per assaggiare la celebre cozza di Cervia. Quella volta, con non poche polemiche durante il confronto sul tetto del Marè, ad aggiudicarsi la vittoria fu il Cala Zingaro di Andrea Ravaglia a Milano Marittima.

Alla fine del 2023 Borghese ha fatto tappa a Ravenna per assaggiare il tradizionale cappelletto al ragù, puntata vinta da Letizia con la sua “Trattoria al Cerchio”. Prossimamente i riflettori potrebbero tornare a puntare nuovamente in Romagna, con Faenza tra le mete candidate.

Sigep Rimini

Lo chef Borghese in pochissimo tempo si è innamorato anche del Sigep di Rimini. La prima volta nel 2014, facendo parte della giuria per il concorso “La pizza in rosa”, dedicato esclusivamente a pizzaiole donne, e organizzato da Ristorazione Italiana Magazine assieme all’Accademia pizzaioli. Dal 2014 al 2020 non ha più saltato un appuntamento diventando ospite d’onore, realizzando in live i suoi amati show cooking per i tantissimi appassionati di cucina.

Al fianco di Aism Ravenna

Borghese non è solamente chef e show man, ma anche una persona dal cuore grande. Da undici anni è testimonial AISM “Una mela per la vita” e il 4 ottobre 2023 si è recato a Ravenna in visita al banchetto allestito in Piazza San Francesco. Durante la giornata si è fermato a conversare con la Presidente Provinciale ed i volontari presenti, tutti uniti verso un unico obiettivo.

Altri eventi

In anni diversi, Borghese ha fatto tappa anche all’Ippodromo Cesena Trotto e poi a Longiano per l’inaugurazione di Creo Kitchens. Nel 2013 ha aperto la stagione estiva dell’Ippodromo di Cesena in qualità di “padrino”,dando il via alla rassegna “Cuochi in Pista-Notti stellate” e premiando in pista il vincitore della corsa Tris. Nella stessa serata si è recato anche al ristorante Trio per la realizzazione di uno show-cooking trasmesso in esclusiva sul maxi-schermo dell’impianto ippico. Si è riservato anche un momento a diretto contatto con il pubblico, recandosi sul palco posto al centro del parterre, per rispondere alle domande dei presenti e scattare foto-ricordo.

Nel 2017 è stata Longiano ad accoglierlo presso il nuovo centro Creo Kitchens, con un live-cooking che ha lasciato interdetti i tanti presenti.

La MotoGp a Misano

Non solo appassionato di cucina, ma anche grande fan di motori. Il suo ultimo sopralluogo in Romagna è avvenuto durante il weekend di gare a Misano per il Gp dell’Emilia-Romagna tenutosi dal 20 al 22 settembre. Per quell’occasione è stato ospite di Aprilia, soffermandosi a scambiare due chiacchiere anche con i presenti.