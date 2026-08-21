Cesena, gli rubano più volte le “frecce” dell’auto e avvisa i ladri: “Le ho bloccate con le viti”

A Cesena un messaggio “fai da te” rivolto a eventuali ladri è stato scritto dal proprietario di un’auto sull’indicatore lampeggiante della “freccia” nella parte anteriore laterale e un po’ fa sorridere ma un po’ fa anche capire il livello di esasperazione causato dallo stillicidio di furti. Si ruba davvero di tutto. Per due volte un cittadino ha visto sparire addirittura il bussolotto della “freccia”. Allora ha deciso di installare due bulloni con viti dall’interno, avvisando i ladri di questo antifurto casereccio, sperando che desistano.