A Tredozio torna il “Festival dell’Ozio”: dal 3 al 5 luglio l’arte del dolce far niente

Tredozio si prepara ad accogliere nuovamente il Festival dell’Ozio, in programma dal 3 al 5 luglio. Tre giornate pensate per respirare, rallentare e riscoprire il valore delle cose semplici. Il programma si svilupperà interamente in piazza Vespignani, cuore pulsante della manifestazione, con tre serate a tema.

Venerdì 3 luglio si apre con la “Notte Freska”: alle 18.30, sul bordo del fiume, Jader Nonni proporrà una meditazione sonora sulla gratitudine, accompagnata da un piccolo servizio bar. Un vero e proprio viaggio interiore per il quale è necessario avere un tappetino per stare distesi, coperta ed eventualmente una benda per gli occhi. Alle 20 saliranno sul palco gli Electric Gypsy e il Trio Experience della scuola musica Tredozio/Modigliana, mentre dalle 21 si esibiranno le sei band della Rock House Cesena/Cervia United. Si tratta di Full House, The Last Ones, Sweet but Deadly, Unpopular Opinion, The Special Guests e Spanked Butts. La serata si chiuderà con pizza, aperitivo e una sfilata di auto d’epoca. Sabato 4 luglio sarà la volta della “Gin-Ozio”, giornata in cui protagonista sarà tonic. Si parte alle 18 con il dj set di Miky Master DJ, seguito alle 19.30 dalla sfilata di moda firmata Norma. Alle 20.30 spazio al live degli Espresso Club, mentre alle 22.30 chiuderà la serata il video dj set di Jimmo. Non mancheranno le degustazioni di gin tonic curate dai locali del paese e un’area food dedicata. Il giorno successivo il festival si concluderà con la “Festa della Lavanda”, all’insegna della lentezza che cura. Alle 17.30, al Podere Tramonte di via Isola, 21, è previsto un concerto acustico tra le colline con Cisco, accompagnato da drink e proposte gastronomiche. L’ingresso al festival sarà libero per tutte le giornate. Per chi desidera pernottare sul posto, è disponibile un’area attrezzata per camper, roulotte e tende, oltre a una piscina in paese e menù a tema dell’ozio proposti dai ristoranti locali. Per informazioni e aggiornamenti, seguire la pagina Facebook Festival dell’Ozio o Love Tredozio oppure su Instagram Ripartiamo da Tredozio.