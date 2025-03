A scuola con martello frangivetro e bomboletta di protossido di azoto, minorenne denunciato per ricettazione e porto d’armi

BOLOGNA. I Carabinieri della Stazione Bologna Navile hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, un minorenne per ricettazione e porto di armi od oggetti atti ad offendere. I militari sono intervenuti presso un Istituto scolastico di Bologna in quanto un alunno è stato sorpreso dal personale scolastico, durante le lezioni, mentre stava armeggiando con il suo zaino. All’interno di quest’ultimo, invece dei libri e dei quaderni, il minore avere nascosto un martello frangivetro, simile a quelli utilizzati per infrangere i vetri in caso di emergenza all’interno degli autobus, e una bomboletta contenente protossido di azoto. Dopo le formalità di rito, il minorenne è stato affidato al personale scolastico che ha provveduto successivamente ad informare la famiglia dell’accaduto. I servizi di controllo preventivi dei Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna, proseguiranno nei prossimi giorni soprattutto durante le uscite e gli ingressi delle lezioni presso le scuole.