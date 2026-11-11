A San Marino torna “Sfida impossibile”: appuntamento su Italia 1 dal 14 novembre

San Marino si prepara a diventare protagonista della terza edizione di “Sfida Impossibile”, il programma televisivo di Italia 1 condotto da Stefano Corti, in onda da sabato 14 novembre. Il format, che unisce sport, intrattenimento e divertimento, mette alla prova le capacità e la determinazione di alcuni tra i più importanti campioni dello sport italiano, chiamati a cimentarsi in discipline diverse dalla propria e ad affrontare sfide inedite, all’insegna del coraggio, dell’ironia e della voglia di superare i propri limiti. Saranno sei i protagonisti di questa edizione: Aldo Montano, Nicola Ventola, Roberta Vinci, Fabio Basile, Cristian Brocchi e Luigi Mastrangelo. Tutti e sei gli episodi sono stati girati interamente nella Repubblica di San Marino, che diventa così parte integrante del racconto televisivo, offrendo i propri scenari e le proprie peculiarità come cornice alle diverse prove sportive. Un’importante occasione di visibilità per il Titano, resa possibile grazie alla collaborazione della Segreteria di Stato per il Turismo, della Segreteria di Stato per lo Sport, dell’Ufficio del Turismo e del Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese, che hanno riconosciuto fin da subito il potenziale promozionale del progetto e sostenuto la realizzazione delle riprese sul territorio.

La prima puntata vedrà Aldo Montano, ex schermidore e campione olimpico, affrontare Corti in tre prove spettacolari: La Sfida Corti, basata solo sulle capacità personali; La Sfida Vale Tutto, una gara senza regole dove ogni strategia è ammessa; La Sfida Finale, la più temuta, nella disciplina dell’atleta, con il supporto di un Super Bonus.

Ogni puntata si apre con un’irruzione a sorpresa di Stefano Corti, che raggiunge il campione di turno per lanciargli una sfida apparentemente impossibile. Da quel momento prende il via un percorso fatto di allenamenti, prove e momenti divertenti, nel quale abilità, determinazione e spirito di adattamento diventano gli ingredienti di una competizione tutta da seguire. A supportare il conduttore ci saranno due coach messi a disposizione dal Consorzio di Tutela Grana Padano, che lo prepareranno fisicamente e mentalmente, sottolineando il ruolo fondamentale di alimentazione e allenamento nella performance sportiva. “Sfida Impossibile” è prodotto da Gian Luca Baldini di EGE Produzioni per RTI, con produzione esecutiva di Marianna Capelli (EGE Produzioni), in collaborazione con Brand On Solution di Publitalia ’80. La regia è affidata a Jovica Nonkovic, mentre il team creativo comprende Cristiana Mastropietro e Francesca Petrocelli, con la collaborazione di Alessandro Mannucci. Appuntamento quindi per sabato 14 novembre alle ore 15.10 su Italia 1.