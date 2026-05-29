A Rimini la prima scala di risalita per i piccoli di anguilla VIDEO

Un vero e proprio “percorso dedicato” per permettere alle anguille di compiere il proprio viaggio riproduttivo: sul fiume Marecchia, sotto il Ponte dello Scout nel Comune di Rimini, è stata inaugurata la scala di risalita per “ceche”, così si chiamano i giovani esemplari di anguilla europea (Anguilla anguilla), nell’ambito del progetto di ricerca GLASS-EEL-RESCUE, della Regione Emilia-Romagna, promosso dall’Università di Bologna attraverso il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie (DIMEVET) e il Corso di Acquacoltura di Cesenatico, diretto dal Professor Oliviero Mordenti. L’evento si è svolto in occasione del World Fish Migration Day (WFMD) 2026, la giornata internazionale dedicata alla tutela dei pesci migratori e dei fiumi liberi, con la partecipazione di Costa Edutainment, che da oltre un decennio affianca l’Università nei progetti di conservazione dell’anguilla europea — specie attualmente classificata come criticamente minacciata di estinzione.

Giovedì pomeriggio si è svolta la cerimonia inaugurale, alla quale hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni locali e regionali e del mondo della ricerca.

L’innovazione e la particolarità del progetto hanno suscitato l’attenzione della trasmissione RAI GEO, che ha organizzato per le 17 una diretta con un approfondimento tecnico all’impianto sul Marecchia, con il collegamento da Roma del responsabile scientifico del progetto, Oliviero Mordenti e, da Rimini di Laura Gentile del DIMEVET – Università di Bologna.