A Rimini la prima scala di risalita per i piccoli di anguilla VIDEO

Curiosità
  • 29 maggio 2026
A Rimini la prima scala di risalita per i piccoli di anguilla VIDEO

Un vero e proprio “percorso dedicato” per permettere alle anguille di compiere il proprio viaggio riproduttivo: sul fiume Marecchia, sotto il Ponte dello Scout nel Comune di Rimini, è stata inaugurata la scala di risalita per “ceche”, così si chiamano i giovani esemplari di anguilla europea (Anguilla anguilla), nell’ambito del progetto di ricerca GLASS-EEL-RESCUE, della Regione Emilia-Romagna, promosso dall’Università di Bologna attraverso il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie (DIMEVET) e il Corso di Acquacoltura di Cesenatico, diretto dal Professor Oliviero Mordenti. L’evento si è svolto in occasione del World Fish Migration Day (WFMD) 2026, la giornata internazionale dedicata alla tutela dei pesci migratori e dei fiumi liberi, con la partecipazione di Costa Edutainment, che da oltre un decennio affianca l’Università nei progetti di conservazione dell’anguilla europea — specie attualmente classificata come criticamente minacciata di estinzione.

Giovedì pomeriggio si è svolta la cerimonia inaugurale, alla quale hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni locali e regionali e del mondo della ricerca.

L’innovazione e la particolarità del progetto hanno suscitato l’attenzione della trasmissione RAI GEO, che ha organizzato per le 17 una diretta con un approfondimento tecnico all’impianto sul Marecchia, con il collegamento da Roma del responsabile scientifico del progetto, Oliviero Mordenti e, da Rimini di Laura Gentile del DIMEVET – Università di Bologna.

La scala di risalita: cos’è e come funziona

La struttura installata sul fiume Marecchia, in collaborazione con la Protezione Civile, è collocata in corrispondenza di uno sbarramento ed è stata realizzata lungo una sponda naturalizzata, sulla quale è stato posato un piano inclinato in calcestruzzo, dotato di supporti in materiale plastico (“bristle board”). Tale sistema consente alle sole giovani anguille (ceche) di risalire il corso d’acqua superando l’ostacolo e di proseguire successivamente il loro percorso verso le acque interne.

L’anguilla europea nasce nel Mar dei Sargassi, nell’Atlantico settentrionale, e percorre migliaia di chilometri per raggiungere i fiumi europei, dove trascorre la maggior parte della propria vita adulta. Gli ostacoli artificiali come dighe, briglie, sbarramenti possono interrompere questa migrazione, impedendo alle ceche di colonizzare habitat un tempo fondamentali per la specie.

La scala di risalita del Marecchia ripristina la continuità ecologica in modo non invasivo, senza opere idrauliche, sfruttando unicamente la spinta naturale delle ceche.

L’impianto inaugurato a Rimini è il primo installato nell’ambito del progetto GLASS-EEL-RESCUE. Un secondo impianto è previsto sul fiume Lamone. Entrambe le installazioni saranno accompagnate da attività di monitoraggio post-installazione per misurarne l’efficacia e replicare il modello in altri corsi d’acqua regionali e nazionali.

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