A Rimini crescono del 5% le nascite e cala la mortalità

In aumento la popolazione residente per il terzo semestre consecutivo, segno ‘più’ – in controtendenza – anche per le nascite, in diminuzione i decessi, aumentano le famiglie e gli anziani che vivono da soli, calano sia gli iscritti che i cancellati. E’ la fotografia della città di Rimini scattata dal report semestrale demografico elaborato dall’ufficio statistica del Comune.

“Un importante strumento di analisi della popolazione – sottolinea l’assessora alla Statistica Anna Montini -che ci consente di calibrare gli interventi necessari a incrementare la qualità della vita in città e a programmare il futuro tenendo conto dei trend e delle dinamiche demografiche in atto sul nostro territorio”.

Al 30 giugno 2024 la popolazione residente nel Comune di Rimini ammonta a 150.517 abitanti, 94 unità in più rispetto al dato del 31 dicembre 2023.

Si conferma una tendenza in crescita della popolazione riminese che, dall’anno 2001 (erano 128.226 residenti), si è interrotta solo nel biennio 2020-2021 durante la fase critica della pandemia ed è ripresa a partire dall’anno 2022. Il confronto decennale con il primo semestre dell’anno 2013 fa registrare 3.542 residenti in più alla data del 30 giugno 2024, pari a un +2,41%, a conferma del processo di crescita della popolazione riminese.

La natalità è in ripresa: sono 456 le nascite, ossia il 5% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente

E la mortalità è in calo: dopo gli anni difficili del Covid peraltro migliora la curva dei decessi. Il numero di deceduti conteggiati nel semestre in corso è pari a 795,7 unità in meno rispetto al semestre 2023.

Dopo gli anni 2020-2021-2022 contrassegnati da un oggettivo eccesso di mortalità rispetto alla media dei morti del periodo pre-pandemico, in questi primi 6 mesi dell’anno si conferma il miglioramento registrato già nel precedente semestre. Rispetto alle media pre-pandemica dei primi sei mesi dell’anno il conteggio è superiore di 22 unità, mentre era di +29 nel 2023, di +149 nel 2022 e di +154 nel 2021. Il saldo migratorio, infine, è in calo ma è sempre positivo: sono 2.257 gli arrivi in territorio riminese e 1.848 partenze