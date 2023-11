A Ravenna le selezioni per Zelig e The Coach: ecco come iscriversi

A Ravenna tra dicembre e febbraio andranno in scena i casting per il talent reality “The Coach” e “Zelig Open Mic”

The coach

THE COACH è un talent reality giunto alla settima edizione che va in onda su 7Gold e che combina la partecipazione ad una trasmissione televisiva con una esperienza di formazione unica nel suo genere. Incentrato sul rapporto tra l’Artista e il suo Coach, vede ogni anno la

partecipazione di concorrenti appartenenti a molteplici discipline artistiche, dalle più classiche a quelle di tendenza. Tanto gli Artisti quanto i Coach sono concorrenti in gara per aggiudicarsi uno dei premi in palio e/o la vittoria finale.

“I nostri allievi, talenti di tutte le età possono vivere l’emozione e l’organizzazione di un Set televisivo. E’ importante iniziare con un approccio leggero e ludico per poi acquisire gli strumenti necessari per affrontare palchi e canali televisivi più ampi.

Per questo anche noi di Accademia Multidisciplinare ci teniamo che i nostri artisti provino ad accedere a questa avventura”

racconta Deda Fiorini responsabile di Accademia insieme a Chiara Roncuzzi.

Per partecipare alle selezioni contattare Accademia scrivendo a ilcircolodegliscrittori@gmail.com o a info@accademiamultidisciplinare.it specificando nome, cognome, anno di nascita, telefono e disciplina.

Zelig Open Mic

Accademia Ridens, progetto di Accademia multidisciplinare, è la scuola di formazione per stand up comedy e collabora con il team di Zelig per l’individuazione di talenti.

Per la prima volta le selezioni di Zelig si tengono a Ravenna, precisamente al TERMINAL, il 2 e 3 febbraio 2024 con finale prevista a marzo.

I vincitori si esibiranno a Zelig Milano. Per essere aggiornati sulla modalità di partecipazione che verranno pubblicate a breve, seguire su Facebook e Instagram Accademia Multidisciplinare e Il Circolo degli Scrittori. Per informazioni generali scrivere un whatsapp o chiamare il 334 1648929