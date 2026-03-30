A Nicoletta Braschi il premio “Onore alla Romagna” del Panathlon Club Cesena

Curiosità
  • 30 marzo 2026
Nicoletta Braschi insieme al marito Roberto Benigni
Nicoletta Braschi insieme al marito Roberto Benigni

Cesena e la Romagna rendono omaggio alla carriera di Nicoletta Braschi. In 40 anni di storia, il Panathlon Club Cesena (il più numeroso al mondo) ha sempre accolto e premiato grandi ospiti sportivi. Per la prima volta dal lontano 1986, nell’anno del quarantennale il club cesenate ha scelto di fare un’eccezione, e come sottolinea con orgoglio il presidente Dionigio Dionigi “direi che abbiamo scelto il momento giusto e il personaggio giusto”.

Quella di sabato prossimo sarà una conviviale unica per il Panathlon che al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico consegnerà il premio “Onore alla Romagna” all’attrice cesenate Nicoletta Braschi, compagna di vita e musa ispiratrice della carriera di Roberto Benigni. Un connubio artistico fortunatissimo, come testimonia la memorabile dichiarazione d’amore pubblica che Benigni rivolse alla moglie nel 2021 a Venezia ritirando il Leone d’Oro alla carriera.

Alla conviviale di sabato al Da Vinci presenzierà come moderatore Sergio Sozzo, critico cinematografico, giornalista e direttore del sito di cinema “Sentieri Selvaggi”.

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